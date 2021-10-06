زيرة يتغلب على سومغايت بهدف دون رد

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

تغلب نادي زيرة باكو على سومغايت ضيفه بهدف دون رد في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بضاحية باكو أدارها الحكم جباروف أمام 400 مشجع.

وسجل هدف صاحب الارض لوريس د14.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز تقدم زيرة رابعا امام سومغايت برصيد 11 نقطة فيما ظل تجمد رصيد سومغايت الخامس عند 7 نقاط.