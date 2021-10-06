صبائل يخسر أمام نفطجي ضيفه بهدف لثلاثة

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

خسر نادي صبائل باكو امام نفطجي باكو ضيفه بهدف لثلاثة اهداف في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب أي اس سي كو أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم حسنلي أمام 550 مشجع.

وفتح الحساب يوسف د26 لصالح الضيف وزاده تياغو د45+1 ود78 الى أن جاء هدف حفظ ماء الوجه لصاحب الارض من طرف رايسيل د90+5.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفور ارتفع نفطجي الى المركز الثاني برصيد 13 نقطة بينما استقر صبائل بالمركز السابع برصيد مجمد عند 6 نقاط.