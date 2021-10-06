كشلة يتغلب على صباح بهدفين نظيفين

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

تغلب كشلة باكو على صباح باكو بهدفين نظيفين في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 23 المنظمة على ملعب أي اس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم أحمدوف أمام 370 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الارض قيقاؤري د3 وسانتوس د90+5.

عاقب الحكم 3 لاعبين من كشلة و4 لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن الاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة وسلوك غير رياضي ومسؤولين من صاحب الارض عن الاحتجاج على قرار الحكم ودخوله الملعب.

واضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز تقدم كشلة سابعا برصيد 4 نقاط أمام صباح الثامن برصيد نقطة.