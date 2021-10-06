باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

انتزع قراباغ أغدام صدارة الترتيب بعد أن حقق فوزا حاسما على غابالا ضيفه بهدفين دون رد في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 24 المنظمة على ملعب أذرصون أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم أقايف أمام 1600 مشجع.

وجاء هدفا صاحب الارض من طرف عبد الله الزبير د52 وشيدايف د66.

وعاقب الحكم لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع قراباغ الى المركز الاول برصيد 14 نقطة فيما تراجع غابالا الى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.