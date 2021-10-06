 كشلة الرديف يتعادل مع غابالا الرديف

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

تعادل كشلة باكو الرديف مع غابالا الرديف ضيفه بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 15 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم رحيموف أمام 40 مشجعا.

وفتح الحساب أناطولة د10 لصالح صاحب الارض ورد عليه سليمان د46.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 4 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل استقر الناديان بموقعهما حيث كشلة الرديف ثالثا برصيد 7 نقاط وغابالا الرديف سادسا برصيد 5 نقاط.