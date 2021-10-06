بودغوريتسا، 6 أكتوبر (أذرتاج) سينظم معهد يونس امره التركي "أيام أفلام تركيا" في مونتغرو ابتداء من 7 أكتوبر. أفادت وكالة اذرتاج ان ستعرض الأفلام التركية بالترجمة النصية في قناة Prva التلفزيونية المشهورة خلال فترة 7-29 أكتوبر. يهدف المعهد الى تعريف الجمهور الكبير بنماذج السينما التركية. ستعرض للمتفرجين أفلام "كل السعادة ممكنة" و"رائحة المال" و"بطل لنا". في عيد جمهورية تركيا المصادف في 29 أكتوبر سيشاهد الجمهور فيلم "ارطغرل 1890".

AZERTAG.AZ : مونتغرو تستضيف "أيام الأفلام التركية"

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