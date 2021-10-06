جذب 57 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصاد البلاد في السنوات العشر الماضية
AzerTAg.az
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد الدولة 57 مليار دولار امريكي في السنوات العشر الماضية.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف في الحدث تحت عنوان "تمويل التنمية المستدامة: الانتعاش المستدام والأخضر من جائحة كوفيد – 19" الذي عقد اليوم في باكو.
قال الوزير إن التكلفة الإجمالية للإنتاج في المناطق الصناعية تجاوزت 4.3 مليار مانات. أما إجمالي حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية فتجاوز 6.1 مليار مانات.
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