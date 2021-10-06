الرئيس إلهام علييف: انتهاء جميع العناصر الهامة لشبكة البنية التحتية للنقل في أذربيجان

باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

يسعدني أن المفوضية الأوروبية تولي أهمية كبيرة لقطاع النقل لدينا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أثناء تسلم أوراق اعتماد الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في بلادنا.

أشار رئيس الدولة إلى أن قطاع النقل يمكن أن يكون مجالا واعدا للغاية ليس فقط من حيث التعاون الاقتصادي والنقل ولكن من حيث الاستقرار والأمن في المنطقة أيضا.

وقال: "لقد أكملنا جميع العناصر الهامة لشبكة البنية التحتية للنقل في أذربيجان ونحن جاهزون ونستخدم بالفعل هذه الإمكانيات".