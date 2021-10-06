غروزني، 6 تشرين الأول، أذرتاج حقق مقاتل أذربيجان الشهير في فنون القتال المختلطة ضابط صمدوف فوزه التالي في لقاء منظم في الشيشان على المقاتل الفرنسي ديديه كيلولا لوبيكا الملقب "بسكين". أفادت أذرتاج أن القتال المنظم على قواعد كا-1 انتهت بفوز حاسم للمقاتل الأذربيجاني بالضربة القاضية الفنية. من الممكن مشاهدة القتال عبر الرابط التالي: https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16334462555409128282.mp4

AZERTAG.AZ : مقاتل أذربيجان الشهير في فنون القتال المختلطة ضابط صمدوف حقق فوزه التالي في الشيشان على المقاتل الفرنسي الملقب "بسكين" – فيديو

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