الاتحاد الأوروبي يريد جنوب القوقاز مستقرا وآمنا ومزدهرا

باكو، 6 أكتوبر (أذرتاج)

يريد الاتحاد الأوروبي جنوب القوقاز مستقرا وآمنا ومزدهرا في إطار برنامج "الشراكة الشرقية".

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها بيتر ميخالكو الرئيس المعين الجديد لممثلية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان اثناء تسليم أوراق اعتماده الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

أضاف ميخالكو: ننتظر بفارغ الصبر اسهام أذربيجان ومشاركتها النشطة في عملية تحضير لقمة الشراكة الشرقية المقررة. كذلك نحن مستعدون لأخذ دور على عاتقنا في عملية زيادة الثقة وحماية السلام، ذلك الى جانب مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي. اذا أراد الطرفان فنعرض خبرتنا في ترسيم وتخطيط الحدود مستخدمين إمكانيات المشروع."