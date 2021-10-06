بيتر ميخلكو: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع أذربيجان في شراكة قوية

باكو، 6 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أذربيجان شريك مهم للاتحاد الأوروبي. نحن على استعداد للعمل معا في شراكة قوية في مجالات رئيسية مثل الاقتصاد والابتكار والتجارة والطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها بيتر ميخلكو الرئيس الجديد لمندوبية الاتحاد الأوروبي في بلادنا أثناء تسليم أوراق اعتماده الى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

قال بيتر ميخلكو: "سيكون توقيع اتفاقية شاملة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان على رأس أولوياتنا. نثق بأن هذا لن يساعد في توسيع تعاوننا الثنائي فقط، بل سيعمل على تعزيز الاقتصاد الأذربيجاني وزيادة ازدهاره وتنوعه أيضًا".