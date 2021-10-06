الرئيس علييف يعفي سفير البلد في قيرغيزستان

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 اكتوبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن الإعفاء سفير البلد في قيرغيزستان عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء السفير هدايت بن خدوش عروجوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية قيرغيزستان.