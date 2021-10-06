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    مزارع من صابر أباد يفوز بمسابقة اجمل الرمان – صور

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٩]

    كوردمير، 6 تشرين الأول، أذرتاج

    نظمت مسابقة أجمل الرمان على هامش فعاليات معرض الرمان التسويقي المنظم في محافظة كوردمير الأذربيجانية لاول مرة.

    أفادت أذرتاج أن هيئة التحكيم اختارت 3 فائزين انتجوا اجمل واجود الرمان من حيث مظهره الخارجي.

    واحتل المزارع من صابر أباد رفائل موسازاده المركز الاول والمزارع وقار خليلوف من محافظة ساعتلي المركز الثاني والمزارع الصابرابادي الاخر بولاد قاسموف المركز الثالث.

    واهديت المزارعين الفائزين الثلاثة طواقم ادوات التقليم الاحترافية.

    AZERTAG.AZ :مزارع من صابر أباد يفوز بمسابقة اجمل الرمان – صور
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    مزارع من صابر أباد يفوز بمسابقة اجمل الرمان – صور مزارع من صابر أباد يفوز بمسابقة اجمل الرمان – صور