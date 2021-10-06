الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة سدرك في نخجوان الحبيسة

باكو ، 6 تشرين الأول، أذرتاج

رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 تشرين الاول اكتوبر اليوم مرسوما ينص على تعيين محافظ جديد لمحافظة سدرك التابعة لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج ان المرسوم الصادر وفقا للمادة الـ 141 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف السيدة ماهرة بنت اسماعيل أدنايفا لمنصب محافظ سدرك لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية.