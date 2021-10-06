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    وزير الاقتصاد يعلن عن اسم اول مقيم لدى مدينة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني

    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣١]

    باكو ، 6 تشرين الأول، أذرتاج

    اعلن وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف عن اسم اول شركة مقيمة لدى مدينة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية المؤسسة في محافظة جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني.

    وقال الوزير جباروف انها شركة كاماز ليزينغ المساهمة المفتوحة ذات المسؤولية المحدودة.

    واضاف الوزير أن المشروع تتحقق على حساب الأموال الروسية.

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد يعلن عن اسم اول مقيم لدى مدينة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني
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