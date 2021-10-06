الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في قيرغيزستان

باكو، 6 تشرين الأول، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 اكتوبر اليوم قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في قيرغيزستان.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف السيد لطيف بن سيف الدين قنديلوف لمنصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية قيرغيزستان.