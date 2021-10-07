  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٥‎]

    باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 تشرين الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172

    أورو EUR 1 1.9682

    دولار أسترالي AUD 1 1.2263

    روبل بلاروس BYN 1 0.677

    ريال برازيلي BRL 1 0.3123

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1124

    كرون دنماركي DKK 1 0.2647

    لاري جورجي GEL 1 0.5448

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183

    دولار كندا CAD 1 1.3362

    دينار الكويت KWD 1 5.6341

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4063

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0821

    جنيه مصري EGP 1 0.1081

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0966

    كرون النرويج NOK 1 0.194

    زلوتي بولندا PLN 1 0.427

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3951

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2499

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.1912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.064

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1714

    كرون التشيك CZK 1 0.0777

    يوان الصين CNY 1 0.2638

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2873

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5272

    كرون السويد SEK 1 0.1939

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8243

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1431

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.5295

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2098

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣١]
    وزير الاقتصاد يعلن عن اسم اول مقيم لدى مدينة "منطقة وادي أراز الاقتصادية" الصناعية في جبرائيل المحررة من الاحتلال الارميني
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
    جذب 57 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصاد البلاد في السنوات العشر الماضية
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١١:١٧]
    الخطوط الجوية الأذربيجانية تبدأ استخدام المجال الجوي عبر أراضي أرمينيا
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم