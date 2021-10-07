أذربيجان: تسجيل 1009 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1378 مصاب ووفاة 12 مصابا في 6 أكتوبر

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

سجلت إصابة 1009 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1378 مصاب هذا المرض وتوفي 12 مصابا بالفيروس في 6 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 488 ألف و213 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 468 ألف و421 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و611 مريض منهم ويستمر علاج 13 ألفا و181 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و828 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و912 ألف و156 فحص طبي.