أذربيجان: تسجيل 1009 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1378 مصاب ووفاة 12 مصابا في 6 أكتوبر
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٧]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(
سجلت إصابة 1009 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1378 مصاب هذا المرض وتوفي 12 مصابا بالفيروس في 6 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 488 ألف و213 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 468 ألف و421 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و611 مريض منهم ويستمر علاج 13 ألفا و181 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و828 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و912 ألف و156 فحص طبي.
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