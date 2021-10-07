أذربيجان: تطعيم 4 ملايين و4 آلاف و178 جرعة من لقاح كورونا 6 أكتوبر

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 45 ألفا و948 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 6 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 13 ألفا و19 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و32 ألفا و929 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و841 ألف و520 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و837 ألف و342 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و4 آلاف و178 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.