التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 7 تشرين الأول

باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* عقدت جلسة تشاورية عاجلة لدى مركز القيادة العامة بوزارة الدفاع بقيادة الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة سي أن أن ترك التركية.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة يورونيوز الاوروبية.

* اعلنت وزارة الدفاع في بيان عن حصاد المعدات والاسلحة المدمرة لقوات أرمينيا منذ 27 ايلول سبتمبر الى 7 اكتوبر تشرين الاول: نحو 250 دبابة ومعدات مدرعة اخرى و270 منظومة مدفعية وصاروخية متعددة وقاذفة الهاون و60 منظومة الصواريخ المضادة للطائرات و11 مركز الادارة القيادية والمراقبة و8 مستودعات للاسلحة والمعدات القتالية و150 ناقلة مدرعة وغير مدرعة ومنظومة اس300.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن الاسلحة والمعدات القتالية التي تركتها قوات أرمينيا هاربة في ميادين القتال.

* مجموعة من وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية مرابطة في خطوط دفاعية للفوجين الـ1 والـ7 لجيش أرمينيا تركت مواقعها القتالية هاربين منها.

* قالت النيابة العامة في بيان إن حصاد غارات قوات أرمينيا الاحتلالية على مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع ومنظومات الصواريخ المختلفة وصل الى 30 قتيلا و143 مصاب مع تدمير وتضرر 427 بيت و66 منشأة مدنية.

* نشرت شركة أذر كوسموس للمراقبة عبر القمر الصناعي الأذربيجاني صورة اراضي بلدة صوقوفوشان المصورة من القمر الصناعي "اذر سكاي".