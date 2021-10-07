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    الخارجية: لا نبتعد عقد لقاء آخر بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والارميني

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٤]

    باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج

    قالت ليلى عبدللايفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية إن أذربيجان كانت وما انفكت متفوحة للحوار وتفضل حل اختلافات الاراء عبر المفاوضات وقد اعلنت مرارا عن استعدادها لمفاوضات مع أرمينيا في المرحلة ما بعد النزاع .

    واضافت عبدللايفا أننا نعد من المفيد مناقشة مسائل في تطبيع علاقات بين أرمينيا واذربيجان في الفترة ما بعد النزاع وقد انعقد مؤخرا لقاء بين وزيري الخارجية للبلدين في نيويورك ولا نبتعد عقد مثل اللقاء في المستقبل ايضا.

    ولفتت الى أن أذربيجان ذكرت مرارا أن تنفيذ بنود البيانين الثلاثيين الموقعين من قبل زعماء البلدان الثلاثة يجب أن يستقطب اهتماما جديا في المرحلة الحالية ومن المعلوم أن ثمة عددا من المسائل العالقة في هذا الصدد ونعتقد أن فتح المواصلات وبدء مفاوضات في اعادة ترسيم الحدود من شأنهما أن تمهد أرضية متينة من اجل تقدمنا تقدما بناء نحو احلال سلام مستدام في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :الخارجية: لا نبتعد عقد لقاء آخر بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والارميني
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