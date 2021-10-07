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    وزير الخارجية التركي يقوم بزيارة عمل الى أوكرانيا

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٩]

    كييف، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سيقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بزيارة عمل الى أوكرانيا في الفترة ما بين 7 و8 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأوكرانية ان الدبلوماسي التركي سيزور لفيف تلبية لدعوة من وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

    وسيعقد الاجتماع التاسع لمجموعة التعاون الاستراتيجي التركي الأوكراني المشترك خلال الزيارة. كما سيناقش الوزيران آفاق التعاون الثنائي والأمن في منطقة البحر الأسود.

    سيحضر الوزيران منتدى الأعمال التركي الأوكراني. سيلقي مولود تشاووش أوغلو كلمة في مؤتمر دولي نظمته جامعة لفيف الوطنية الحاملة اسم فرانكو.

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية التركي يقوم بزيارة عمل الى أوكرانيا
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