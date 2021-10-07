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    مستثمرة من اليابان: سأستمر الاستثمار في مختلف المجالات في أذربيجان – صور

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١١:٥‎٣]

    زاقاتالا، 7 تشرين الأول، أذرتاج

    قالت ريكو دانجو المستثمرة اليابانية إنني استثمرت في مجال زراعة التبغ في أذربيجان وأزور بلدكم للمرة الاولى وما كنت افكر في انشاء مثل هذه المؤسسة الجميلة في مجال استثمرت فيه ورأيت في وجوه العاملين فيها حبا وسرورا وشعرت بطاقة ايجابية صادرة عنهم فأشعر نفسي كما في بيتي.

    واضافت المستثمرة دانجو خلال تفقدها مؤسسة تجفيف التبغ في زاقاتالا انني يسرني جدا بأنني قد مسست بيديّ التبغ المعالج في هذه المؤسسة التي أنشئت باستثماراتنا وجربت عملية الانتاج فيها واذربيجان جميلة وأحب بلدكم وسأستمر الاستثمار في مختلف المجالات في أذربيجان.

     

     

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    مستثمرة من اليابان: سأستمر الاستثمار في مختلف المجالات في أذربيجان – صور مستثمرة من اليابان: سأستمر الاستثمار في مختلف المجالات في أذربيجان – صور