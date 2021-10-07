زلزال بقوة 5.7 يضرب باكستان.. أكثر من 20 قتيلا و300 جريح

اسلام آباد، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر مدينة هارناي بمحافظة بلوشستان الباكستانية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا و300 جريح معظمهم من النساء والأطفال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الصحافة الباكستانية ان شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة ووقع على عمق 20.8 كيلومترا وكان مركزه على بعد 14 كيلومتر من مدينة هارناي.

وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.