  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


     توظيف الحكام لمباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٧]

    باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج

    نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الأول مع اسماء الحكام الموظفين لادارتها.

    أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تستغرق يومي 7-8 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.

    7 تشرين الاول اكتوبر، الخميس

    ياسامال – اولدوز، الحكام امير اصلانوف وبالاشوف واقايف ومحمدوف، الساعة 18.30

    شوشا – باكو فاير الثاني، الحكام حسينوف وعسكروف وحسينوف وعسكروف، الساعة 19.30

    مترو باكو – ستار كارغو ، الحكام اقايف وامير اصلانوف وبالاشوف ونجفوف، الساعة 20.30

    دسته اوردوباد – ستاندارد، حسينوف وحسينوف وعسكروف ومحمودوف، الساعة 21.30

    8 تشرين الاول اكتوبر، الجمعة

    فورزا نفطجي – باسو ، قولييف وحسينوف ونبييفا وصمدلي، الساعة 19.30

    أليانس غروب – قراباغ فضولي، عسكروف وحسينوف ونبييفا وحسينوف، الساعة 20.30

    اكاديمية الرياضة – زنكيلان ، الحكام حسينوف وقولييف وعسكروف وأسدوف، الساعة 21.30

     

    AZERTAG.AZ : توظيف الحكام لمباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:١٠]
    المغربي عبد الله الزبير يسجل هدفه الـ20 بدوري الممتاز في أذربيجان
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]
    توظيف الحكام لمباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الثاني لكرة قدم الصالات
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
    توظيف الحكام لمباريات الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
    ٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٤]
    مقاتل أذربيجان الشهير في فنون القتال المختلطة ضابط صمدوف حقق فوزه التالي في الشيشان على المقاتل الفرنسي الملقب "بسكين" – فيديو
     توظيف الحكام لمباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات