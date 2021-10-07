توظيف الحكام لمباريات الجولة الانطلاقية بالدوري الاول لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج
نشر الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات جدول الجولة الانطلاقية بالموسم الجديد الـ2021/2022م بالدوري الأول مع اسماء الحكام الموظفين لادارتها.
أفادت أذرتاج أن الجولة الاولى تستغرق يومي 7-8 تشرين الاول اكتوبر وتنظم المباريات لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.
7 تشرين الاول اكتوبر، الخميس
ياسامال – اولدوز، الحكام امير اصلانوف وبالاشوف واقايف ومحمدوف، الساعة 18.30
شوشا – باكو فاير الثاني، الحكام حسينوف وعسكروف وحسينوف وعسكروف، الساعة 19.30
مترو باكو – ستار كارغو ، الحكام اقايف وامير اصلانوف وبالاشوف ونجفوف، الساعة 20.30
دسته اوردوباد – ستاندارد، حسينوف وحسينوف وعسكروف ومحمودوف، الساعة 21.30
8 تشرين الاول اكتوبر، الجمعة
فورزا نفطجي – باسو ، قولييف وحسينوف ونبييفا وصمدلي، الساعة 19.30
أليانس غروب – قراباغ فضولي، عسكروف وحسينوف ونبييفا وحسينوف، الساعة 20.30
اكاديمية الرياضة – زنكيلان ، الحكام حسينوف وقولييف وعسكروف وأسدوف، الساعة 21.30
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