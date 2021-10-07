توظيف الحكام لمباريات الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج
تنظم الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في 8 اكتوبر تشرين الاول لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.
أفادت أذرتاج تقدم جدول الجولة الثانية:
باكو فاير – خيلة ، الحكام غفارلي وخليلوف وحسنوف وعسكروف، الساعة 12.00
أراز نخجوان – نفطجي الرياضي ، الحكام جبرائيلوف ونصيروف ومحمدوف وصمدلي، الساعة 14.00
أليانس – ريكورد كلاب ، الحكام خليلوف وغفارلي وحسنوف ومحمودوف، الساعة 16.00
أيكول – المنتخب ت19 ، الحكام نصيروف وجبرائيلوف ومحمدوف وحسينوف، الساعة 18.00 .
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 ايكول 1 1 0 0 9-2 3
2 باكو فاير 1 1 0 0 10-8 3
3 خيلة 1 1 0 0 6-4 3
4 أراز نخجوان 1 1 0 0 4-2 3
5 أليانس 1 0 0 1 8-10 0
6 المنتخب ت19 1 0 0 1 4-6 0
7 ريكورد كلاب 1 0 0 1 2-4 0
8 نفطجي الرياضي 1 0 0 1 2-9 0
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك