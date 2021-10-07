باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج تنظم الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في 8 اكتوبر تشرين الاول لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو. أفادت أذرتاج تقدم جدول الجولة الثانية: باكو فاير – خيلة ، الحكام غفارلي وخليلوف وحسنوف وعسكروف، الساعة 12.00 أراز نخجوان – نفطجي الرياضي ، الحكام جبرائيلوف ونصيروف ومحمدوف وصمدلي، الساعة 14.00 أليانس – ريكورد كلاب ، الحكام خليلوف وغفارلي وحسنوف ومحمودوف، الساعة 16.00 أيكول – المنتخب ت19 ، الحكام نصيروف وجبرائيلوف ومحمدوف وحسينوف، الساعة 18.00 . ت الأندية ل ف ت خ هـ ن 1 ايكول 1 1 0 0 9-2 3 2 باكو فاير 1 1 0 0 10-8 3 3 خيلة 1 1 0 0 6-4 3 4 أراز نخجوان 1 1 0 0 4-2 3 5 أليانس 1 0 0 1 8-10 0 6 المنتخب ت19 1 0 0 1 4-6 0 7 ريكورد كلاب 1 0 0 1 2-4 0 8 نفطجي الرياضي 1 0 0 1 2-9 0

AZERTAG.AZ : توظيف الحكام لمباريات الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

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