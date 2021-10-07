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    توظيف الحكام لمباريات الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣٢]

    باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج

    تنظم الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في 8 اكتوبر تشرين الاول لدى مجمع اولمبيك ستار الرياضي بالعاصمة باكو.

    أفادت أذرتاج تقدم جدول الجولة الثانية:

    باكو فاير – خيلة ، الحكام غفارلي وخليلوف وحسنوف وعسكروف، الساعة 12.00

    أراز نخجوان – نفطجي الرياضي ، الحكام جبرائيلوف ونصيروف ومحمدوف وصمدلي، الساعة 14.00

    أليانس – ريكورد كلاب ، الحكام خليلوف وغفارلي وحسنوف ومحمودوف، الساعة 16.00

    أيكول – المنتخب ت19 ، الحكام نصيروف وجبرائيلوف ومحمدوف وحسينوف، الساعة 18.00 .

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 ايكول 1 1 0 0 9-2 3

    2 باكو فاير 1 1 0 0 10-8 3

    3 خيلة 1 1 0 0 6-4 3

    4 أراز نخجوان 1 1 0 0 4-2 3

    5 أليانس 1 0 0 1 8-10 0

    6 المنتخب ت19 1 0 0 1 4-6 0

    7 ريكورد كلاب 1 0 0 1 2-4 0

    8 نفطجي الرياضي 1 0 0 1 2-9 0

     

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