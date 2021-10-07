برميل من "آذري لايت" يتجاوز 83 دولار

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انخفض سعر برميل النفط الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 83.17 دولار بعد انخفاضه 1.98 دولار.

يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الماضي ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 85.15 دولار في 4 أكتوبر من العام الجاري.