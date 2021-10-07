المغربي عبد الله الزبير يسجل هدفه الـ20 بدوري الممتاز في أذربيجان

باكو، 7 تشرين الأول، أذرتاج

سجل لاعب قراباغ أغدام الأذربيجاني المغربي الاصل عبد الله الزبير هدفه العشرين في مسابقة دوري الممتاز الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج أن الزبير سجل الهدف الثاني في مباراة الجولة السادسة مع غابالا وجاء هدفه الذكرى في مباراته الـ73 في أذربيجان. وتساوي نسبة انتاجيته الى الحين 27ر0 في المائة.

وقد سبق أن سجل الزبير في الموسم الـ2018/2019م 6 اهداف والموسم الـ2019/2020م 5 اهداف والموسم الـ2020/2021م 7 اهداف وهدفين في الموسم الجاري.

يذكر أن المغربي الزبير قد سجل هدفه الاول في مرمى غابالا في مباراة منظمة عام 2018م حيث سجل هدفين فيها.