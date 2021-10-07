  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الحكومة التركية مستعدة لمساعدة باكستان

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٢]

    أنقرة، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي محادثة هاتفية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية ان الوزير مولود تشاووش أوغلو قدم العزاء إلى نظيره الباكستاني في الخسائر الروحية جراء زلزال عنيف في محافظة بلوشستان الباكستاني وقال إن تركيا مستعدة لإرسال مساعدات إذا لزم الأمر.

    يذكر ان زلزالا عنيفا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة هارناي محافظة بلوشستان الباكستانية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا و300 جريح معظمهم من النساء والأطفال.

     

    AZERTAG.AZ :الحكومة التركية مستعدة لمساعدة باكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
    أردوغان يبحث مع بوتين العلاقات وقضايا إقليمية
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٦]
    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٢]
    زلزال بقوة 5.7 يضرب باكستان.. أكثر من 20 قتيلا و300 جريح
    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١١:٣٩]
    وزير الخارجية التركي يقوم بزيارة عمل الى أوكرانيا
    الحكومة التركية مستعدة لمساعدة باكستان