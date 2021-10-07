الحكومة التركية مستعدة لمساعدة باكستان

أنقرة، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي محادثة هاتفية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية ان الوزير مولود تشاووش أوغلو قدم العزاء إلى نظيره الباكستاني في الخسائر الروحية جراء زلزال عنيف في محافظة بلوشستان الباكستاني وقال إن تركيا مستعدة لإرسال مساعدات إذا لزم الأمر.

يذكر ان زلزالا عنيفا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة هارناي محافظة بلوشستان الباكستانية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا و300 جريح معظمهم من النساء والأطفال.