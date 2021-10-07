أردوغان يبحث مع بوتين العلاقات وقضايا إقليمية

باكو، 7 أكتوبر (أذرتاج)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول التركية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وأشار البيان إلى أن الرئيس أردوغان هنأ بوتين بمناسبة يوم ميلاده (الموافق 7 أكتوبر/تشرين الأول - 1952).