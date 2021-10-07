مركز نظامي الكنجوي الدولي ومنظمة الصحة العالمية ينشئان مجموعة عمل مشتركة

باكو، 7 أكتوبر (أذرتاج)

التقى أعضاء مركز نظامي الكنجوي الدولي بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس آدهانوم غابريوسوس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز ان المشاركين أجروا مناقشات حول دور مركز نظامي الكنجوي الدولي في مجموعة Peoples Vaccine Allience ودور منظمة الصحة العالمية في القضاء على أسباب عدم مساواة في توزيع لقاحات كوفيد 19 والقضاء على الجائحة وتعزيز إمداد البلدان الفقيرة باللقاح.

اشير الى دعم أذربيجان لمنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة فيروس كورونا. تم التوصل الى اتفاق حول انشاء مجموعة عمل مشتركة حول كوفيد 19 لمركز نظامي الكنجوي الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ذلك بمبادرة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس آدهانوم غابريسوس.