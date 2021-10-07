باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح حديقة باكو للحيوانات بعد إعادة البناء. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتيهما ليلى علييفا وأرزو علييفا شاركوا في الافتتاح. أعيد بناء حديقة باكو للحيوانات بمبادرة من مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية أيديا ليلى علييفا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح حديقة باكو للحيوانات بعد إعادة البناء

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