البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 8 أكتوبر
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥١]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 أكتوبر / تشرين الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 8 أكتوبر / تشرين الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٣]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٤]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٠٠]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٣٢]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٢٠]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥١]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٤:٤٥]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٦:٣٥]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤٦]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٢]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٧]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣١]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٦]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٠]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٠١]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك