رئيس حزب أوميد: تفهم الارمن أن شوشا غير خاصة بهم

شوشا المحررة، 7 تشرين الأول، أذرتاج

قال رئيس حزب أوميد الأذربيجاني إقبال أقازاده إن شوشا رمز حب أذربيجان حيث يمكنك أن كل ما تبحث عنه من وجهة نظر الى القيم القومية الاخلاقية بالنسبة لاذربيجان تجده في شوشا. وقد توافق تحرير هذه المدينة مع عام مهم وذلك أن أساس شوشا وضع عام 150م وأتى ذلك اكبر هدية للذكرى السنوية الـ270 لشوشا عام 2020م.

وقال اقازاده إن جيش أذربيجان والشعب والقائد الاعلى كل واحد قد بذل كل ما في وسعهم خلال الحرب الوطني من اجل الوطن وسلامة اراضيه شعبا ودولة مضيفا أن الرئيس إلهام علييف قال في ندائه الى الشعب في 19 اكتوبر أن الامر غير مكتمل بدون شوشا وكان ذلك خيالا لكثير منا آنذاك حيث كان معظمنا يفكر عند اندلاع الحرب في تغيير هذا المصير ولو بتحرير محافظة واحدة على الاقل والآن تنبئ هنا كل حجر وكل باب وكل دار عن تاريخ أذربيجان وماضيها وما استطاعوا أن يصنعوا هنا مدينة أرمينيا مهما بذلوا جهودا ويرى كل من يزور المدينة انها خالية تماما عن أي شيء جديد وحديث وما بني فيها شيء لا بل زادوها دمارا وخرابا ونهبوا ما كان موجودا. كما دمروا فضولي وجبرائيل واغدام وزنكيلان وقبادلي وقد كانوا قد تسلموا بانهم لا يمكن لهم أن يستوطنوا هنا وما كان لهم من أهال وعلى كل حال يعرف الجميع ما يخص به معرفة جميلة وقد تفهم الارمن جيدا أن شوشا غير خاصة بهم.

وابلغ انه قد زار حي مردينلي في شوشا مسقط رؤوس آبائه وأجداده بعد تحرير المدينة منوها الى أنني معتز جدا بأذربيجان وفرد أذربيجان وجنديها ووحدتها واعتقد أن هذا يأتي بداية مرحلة جديدة في تأريخنا.