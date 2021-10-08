البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 8 تشرين الأول، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 تشرين الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172
أورو EUR 1 1.9682
دولار أسترالي AUD 1 1.2263
روبل بلاروس BYN 1 0.677
ريال برازيلي BRL 1 0.3123
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1124
كرون دنماركي DKK 1 0.2647
لاري جورجي GEL 1 0.5448
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183
دولار كندا CAD 1 1.3362
دينار الكويت KWD 1 5.6341
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4063
بيسو المكسيك MXN 1 0.0821
جنيه مصري EGP 1 0.1081
لاي مولدوفا MDL 1 0.0966
كرون النرويج NOK 1 0.194
زلوتي بولندا PLN 1 0.427
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3951
دولار سنغافورة SGD 1 1.2499
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.1912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.064
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1714
كرون التشيك CZK 1 0.0777
يوان الصين CNY 1 0.2638
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2873
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5272
كرون السويد SEK 1 0.1939
فرنك سويسرا CHF 1 1.8243
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1431
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.5295
بيسو تشيلي CLP 100 0.2098
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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