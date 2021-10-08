التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 8 تشرين الأول

باكو، 8 تشرين الأول، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" واسفرت الحرب الوطنية المستمرة اربعة واربعين يوما عن دحر احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة اراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نقش بالاحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الاربعة والاربعين يوما الوطنية:

* انزلت ضربات مدفعية من قبل وحدات جيش أذربيجان على مقر وحدة عسكرية لجيش أرمينيا والبنية التحتية فيها ومستودع الاسلحة والمعدات القتالية بها. دمر تدميرا طابور عسكري تضمن المعدات القتالية الثقيلة بطلقة مدفعية دقيقة عندما كان يحاول تبديل موضع. كما دمرت حوالي 10 دبابات و6 مدافع د20 هاوتزير ومنظومة اكاسيا المدفعية ذاتية الدفع ونحو 30 ناقلات مدرعة وعددا كبيرا من افراد جيش أرمينيا الاحتلالي.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن وسائل النقل المدرعة التي تركنها وحدات جيش أرمينيا هاربة من ميادين القتال في قرية هوراديز المحررة بمحافظة فضولي المحتل.

* نشرت شركة أذر كوسموس للمراقبة عبر القمر الصناعي الأذربيجاني صورة اراضي مدينة جبرائيل المحررة المصورة من القمر الصناعي "اذر سكاي".

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 31 مدنيا والمصابين الى 154 جريح بجانب تعرض 928 بيت و133 منشأة مدنية و45 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الساعة 13:00 يوم 8 اكتوبر 2020م.

* استخدم جيش أرمينيا الاحتلالي قنابل فوسفورية محظورة ضد الاهالي المسالمين باتجاه محافظة فضولي من خط الجبهة.

* استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع للمرة التالية باستخدام المدافع الثقيلة.