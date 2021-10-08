وزير الخارجية الاوزبكي يلتقي بمسؤولي حكومة أفغانستان

طشقند، 8 تشرين الأول، أذرتاج

عقد وفد مترأس من جانب وزير الخارجية الاوزبكي عبد العزيز كاملوف لقاءات مع عدد من مسؤولين للحكومة الافغانية الانتقالية في كابل.

قالت الخارجية الاوزبكية في بيان إن الوزير كاملوف التقى على هامش الزيارة مع نائب رئيس الحكومة الافغانية الانتقالية مولوي عبد الكبير والقائم باعمال وزير الخارجية امير خان متقي.

وجرى في اللقاءات تبادل وجهات نظر حول اقامة تعاون بين اوزبكستان والحكومة الافغانية الجديدة وحول تطويره.

ورفع الجانب الافغاني شكرا لحكومة اوزبكستان على المساعدات الانسانية وودعم اعادة بناء مطار مزار شريف الدولي وعمل المعبر الحدودي الاوزبكي الافغاني دون انقطاع وغيرها مع بحث الطرفين مسائل تحقيق مشاريع كبيرة للنقل والطاقة والبنية التحتية على ارض افغانستان.

كما اتفق الطرفان على ممارسة مناقشات في المستقبل القريب في اقامة علاقات بين الجانبين في المجال التجاري الاقتصادي وانشاء خط امداد الطاقة الكهربائية سورخان بولي خومري وسكة حديد مزار شريف وكابل وبشاور.

كنكرلي مراسل أذرتاج