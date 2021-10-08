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    قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة

    ٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤٤]

    بردع، 8 تشرين الأول، أذرتاج

    يمضي العام الواحد على استهدف قوات أرمينيا الاحتلالية للمرة التالية مدينة بردع باستخدام المدافع الثقيلة في اثناء الحرب الوطنية.

    أفادت أذرتاج أن اطلاق قوات أرمينيا صواريخ أو تي آر-21 توشكا البالستية التكتيكية على مدينة بردع اسفر عن سقوط ضحايا واصابات بين المدنيين وتضرر البنية التحتية وأتى دليلا آخر على الوحشية الارمينية.

    وعلى وجه العموم استهدفت باوامر قيادة أرمينيا مدن يفلاخ وبيلقان وترتر وغابالا وجورانبوي وأغجابدي وخيزي وغيرها من مدن أذربيجان باستخدام الصواريخ الباليستية والمدفعية كبيرة العيار مما ادى الى مقتل 93 مدنيا مسالميا وبينهم 12 طفلا و27 مرأة واصيب 454 مدني مسالم آخر وتضررت عموما 12292 مساحة سكنية وغير سكنية و288 وسيلة نقل.

     

     

    AZERTAG.AZ :قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة
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    قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة قبل عام استهدفت قوات أرمينيا الاحتلالية مدينة بردع بالمدافع الثقيلة