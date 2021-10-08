رؤساء الاحزاب السياسية يجتمعون في شوشا المحررة – تقرير مصور

شوشا المحررة، 8 تشرين الأول، أذرتاج

نظمت زيارة لرؤساء الاحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان وكذلك مجموعة من المحللين السياسيين لمدينة شوشا المحررة.

أفادت أذرتاج أن الزيارة المترأسة من جانب عادلت ولييفي مدير قسم الشؤون مع الاحزاب السياسية والسلطة التشريعية بالديوان الرئاسي شارك فيها 55 ممثلا عن 43 حزبا سياسيا ناشطا في البلد بجانب مجموعة من المحللين السياسيين.

وقد انطلقت زيارة شوشا من مضمار شوشا ثم زار الزوار ضريح واقف ومساجد ساعتلي ويوخاري جوهر أقا وأشاغي جوهر أقا وقلعة شوشا وبيت ناتوان بنت الخان وتماثيل الشخصيات الأذربيجانية البارزين المتعرضة لطلقات نارية ناتوان وبلبل وعذير حاجيبايلي وبيت بلبل المتحفي وكذلك مكان توقيع بيان شوشا للعلاقات التحالفية بين أذربيجان وتركيا.

كما تعرف رؤساء الاحزاب السياسية عن كثب على اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح المنفذة في شوشا المحررة من الاحتلال الارميني.