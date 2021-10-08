رئيس حزب ريال: رغم مرور مجرد عام على تحرير شوشا نفذت اعمال ملحوظة

شوشا المحررة، 8 تشرين الأول، أذرتاج

قال رئيس حزب ريال ايلغار محمدوف اننا سررنا جدا بدخولنا شوشا ورغم مرور مجرد عام على تحرير شوشا نفذت اعمال ملحوظة بالمدينة ما يبعث بسرور اضافية الينا.

اضاف رئيس الحزب محمدوف في تصريح للوكالة على هامش زيارة لرؤساء الاحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان وكذلك مجموعة من المحللين السياسيين لمدينة شوشا المحررة أن اعادة بناء واعمار واصلاح الاراضي المحررة من الاحتلال وبما فيه مدينة شوشا تطلب بأموال هائلة مفيدا