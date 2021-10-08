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    انطلاق زيارة مسؤولين عن الشؤون الاعلامية للبعثات الدبلوماسية ومجموعة من الصحافيين الأجانب لمدينة شوشا المحررة من الاحتلال الارميني

    ٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٨]

    شوشا المحررة، 8 تشرين الأول، أذرتاج

    انطلقت زيارة مسؤولين عن الشؤون الإعلامية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان ومجموعة من الصحافيين الأجانب لمدينة شوشا المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج أن برنامج الزيارة يضم تفقد الزوار جدران قلعة شوشا وحديقة بنت خان قراباغ ناتوان وتمثال عذير حاجيبايلي وبيت خورشيد بانو ناتوان وعين بنت الخان ناتوان وميدان شوشا المركزي الذي احتضن حفل توقيع بيان شوشا بين أذربيجان وتركيا للعلاقات التحالفية والذي يعرض تماثيل الشخصيات الأذربيجانية البارزين المتعرضة لطلقات نارية ناتوان وبلبل وعذير حاجيبايلي ومسجدي يوخاري جوهر اغا وأشاغي جوهر اقا ونصب الملا بناه واقف وضريحه وبيت بلبل المتحفي وكنيسة قازانجي ومضمار شوشا وسائر الاماكن التاريخية الثقافية.

    كما يتعرف الضيوف الأجانب عن كثب على اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح المنفذة في شوشا المحررة من الاحتلال الارميني.

    AZERTAG.AZ :انطلاق زيارة مسؤولين عن الشؤون الاعلامية للبعثات الدبلوماسية ومجموعة من الصحافيين الأجانب لمدينة شوشا المحررة من الاحتلال الارميني
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