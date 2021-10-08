لجنة التأديب تعقد اجتماع بعد الجولتين الاخيرتين بدوريي الممتاز والدرجة الاولى انذار صباح لانتقاد المدير الفني للنادي ادارة الحكام

باكو، 8 تشرين الأول، أذرتاج

عقدت لجنة التأديب الرياضية لدى ادارة الدوريات الأذربيجانية لكرة القدم اجتماعا لها للنظر في مخالفات القواعد الادارة والنظامية في الجولتين الأخيرتين بدوريي الممتاز والدرجة الاولى وقررت بفرض غرامات تالية على الاندية :

1 - دوري الممتاز، الجولة السادسة:

- زيرة – سومغايت:

-- تغريم صاحب الارض مبلغ 800 مانات لعدم اسقاء الملعب في الموعد المحدد،

- كشلة – صباح:

-- تغريم صباح مبلغ 800 مانات لعدم استخدام بعض من مسؤولي النادي بطاقات الدخول من الدرجة الاولى،

-- تغريم صباح مبلغ 800 مانات لمعاقب 4 لاعبين بالبطاقة الصفراء،

-- انذار صباح لانتقاد المدير الفني للنادي ادارة الحكام.

2- دوري الدرجة الاولى، الجولة الثالثة:

- كشلة الرديف – غابالا الرديف:

-- تغريم كشلة الرديف مبلغ 80 ماناتا لانطلاق الفترة الثانية من المباراة متأخرا بسبب نقص في قميص حارس النادي.