قناة "الجزيرة" تبث تقريرا مصورا عن خيول كراباخ

باكو، 8 أكتوبر (أذرتاج)

قام أعضاء شبكة الاعلام "الجزيرة" القطرية الشهيرة بزيارة أذربيجان تلبية لدعوة صندوق اوروآسيا الدولي للصحافة. تفقد أعضاء الوفد اثناء الزيارة المحافظات الأذربيجانية المحررة من الاحتلال أيضا. زار الإعلامي من "الجزيرة" عمر الحاج مجمع مزرعة خيول كراباخ وأجرى مقابلة متلفزة مع مدير المجمع إلمان قديروف وأعد تقريرا مصورا عن خيول قره باغ (كاراباخ).

يقال في التقرير المصور ان سريعة العدو مشركسة ولا يتعبها طول المسير هي الصفات الأساسية لفصيلة خيول كاراباخ أشهر أنواع الخيول في أذربيجان.

اهم ما يميز هذه الخيول هو سرعة تآلفها مع الناس إذ تعد من الفصائل الأولى التي استأنسها الانسان قديما ويرجع ذلك أيضا الى قدرتها على التحمل والمسير في بيئة جبلية.

تزخر كتب التاريخ بكثير من القصص والحكايات حول هذه الفصيلة من الخيول التي يعود تاريخ وجودها في هذا البلد الى أكثر من ثمانية آلاف عام. ويشير بعضها أيضا الى استحسان المسلمين الأوائل الذين فتحوا أذربيجان بهذه الفصيلة في القرن الأول الهجري. الامر ذاته كان إبان حكم الاتحاد السوفييتي السابق حيث كان يعتمد عليها خصوصا في نقل الجنود والعتاد خلال الحرب العالمية الثانية بسرعتها وقدرتها العالية على التحمل. لونها نحاسي وهذا غير موجود في أي نوع آخر. رشاقتها مقارنة بالخيول العربية وحتى الإنجليزية يعطيها قدرة عالية على المناورة ان كانت ليست بسرعتها. خلال حرب كاراباخ الأولى عام 1993 نفقت آلاف الخيول أثناء اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان على خلفية النزاع بينهما حول إقليم كاراباخ. وتراجع عددها بصورة ملحوظة. لذا فهي تحظى بعناية خاصة من قبل الدولة وأصحاب مزارع الخيول حيث يشاركون بتلك الجياد الرشيقة في السباقات الرياضية.

يبلغ عدد هذه الخيول في أذربيجان ألفي حصان فقط ويرجع تناقص اعدادها الى عدم تأقلمها مع البيئات التي انتقلت اليها إبان الحرب. لذا يسعى القائمون على المكان الى إعادة تهيئة الظروف لنقلها الى موطنها الأصلي إقليم كاراباخ.