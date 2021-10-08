عقد جلسة تالية لمجلس أذربيجان الاقتصادي

باكو، 8 تشرين الأول، أذرتاج

عقدت جلسة تالية لمجلس أذربيجان الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف.

قال مجلس الوزراء في بيان إن الجلسة بحثت بحثا شاملا مشروعا ابتدائيا "لاستراتيدية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للفترة ما بين 2021-2025م " اعد على اساس مرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 2 فبراير شباط عام 2021م في "الاولويات القومية حول التنمية الاجتماعية الاقتصادية في أذربيجان 2030م".

واستمعت الجلسة الى تقارير ألقاها رؤساء 10 فرق عمل للجنة مؤسسة بغية اعداد الاستراتيجية الاولويات القومية الـ5 حول الاعمال المنجزة والاغراض الاستراتيجية واتجاهات الفعالية والاهداف المنوطة.