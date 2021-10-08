الملحق العسكري التركي الجديد يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني

باكو، 8 أكتوبر (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع الملحق العسكري التركي الجديد الجنرال ذكريا يالتشين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف هنأ الملحق العسكري التركي بمناسبة بدء عمله في أذربيجان متمنيا له التوفيق في نشاطه في توسيع التعاون العسكري بين البلدين.

من جانبه أعرب الجنرال يالتشين عن ارتياحه لمباشرة عمله كملحق عسكري في أذربيجان معلنا انه سيبذل كل ما في وسعه لتطوير التعاون بين أذربيجان وتركيا، خاصة في المجال العسكري.

اكد الطرفان في اللقاء ان جميع العلاقات بين أذربيجان وتركيا، بما فيها التعاون العسكري قائمة على الاخوة والصداقة.

كما ناقش الجانبان الوضع السياسي العسكري في المنطقة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والفنية والطبية العسكرية.