  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الملحق العسكري التركي الجديد يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني

    ٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٣]

    باكو، 8 أكتوبر (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع الملحق العسكري التركي الجديد الجنرال ذكريا يالتشين.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف هنأ الملحق العسكري التركي بمناسبة بدء عمله في أذربيجان متمنيا له التوفيق في نشاطه في توسيع التعاون العسكري بين البلدين.

    من جانبه أعرب الجنرال يالتشين عن ارتياحه لمباشرة عمله كملحق عسكري في أذربيجان معلنا انه سيبذل كل ما في وسعه لتطوير التعاون بين أذربيجان وتركيا، خاصة في المجال العسكري.

    اكد الطرفان في اللقاء ان جميع العلاقات بين أذربيجان وتركيا، بما فيها التعاون العسكري قائمة على الاخوة والصداقة.

    كما ناقش الجانبان الوضع السياسي العسكري في المنطقة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية والفنية والطبية العسكرية.

     

    AZERTAG.AZ :الملحق العسكري التركي الجديد يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]
    وزيرا دفاع أذربيجان وجورجيا يوقعان خطة التعاون الثنائي
    ٠٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٠]
    اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع الأذربيجاني والجورجي والتركي
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١٤:٥‎٣]
    بدء تدريب "Eternity-2021" في جورجيا
    ٠٤.١٠.٢٠٢١ [١١:١٠]
    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور جورجيا
    الملحق العسكري التركي الجديد يلتقي وزير الدفاع الاذربيجاني