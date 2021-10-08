أذربيجان: تسجيل 1013 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1244 مصاب ووفاة 14 مصابا في 7 أكتوبر
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
سجلت إصابة 1013 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1244 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس في 7 أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 489 ألف و226 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 469 ألف و665 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و625 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و936 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 10 آلاف و853 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و923 ألف و9 فحص طبي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤١]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٢]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٧]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣١]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٣]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٠٠]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١١:٠٤]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٠٠]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٩]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٠]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:١٠]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٦:٣٥]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤١]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٠:١٢]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٦]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٦]
٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٠١]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك