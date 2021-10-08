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    أذربيجان: تطعيم 43 ألف جرعة من لقاح كورونا 7 أكتوبر

    ٠٨.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٤١]

    باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 42 ألفا و746 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 7 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 13 ألفا و173 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و29 ألفا و573 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و884 ألف و266 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و850 ألف و515 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و33 ألفا و751 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 43 ألف جرعة من لقاح كورونا 7 أكتوبر
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