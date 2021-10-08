العقيد خليلوف: أذربيجان كانت محترمة دائما بمصالح ايران وهي متوقعة عن حق مقابل ذلك لم تعترض إيران أبدا على تدمير أرمينيا المساجد واهانتها لها وسائر الوحشيات في اراضي أذربيجان المحتلة

باكو، 8 تشرين الأول، أذرتاج

قال العقيد جليل خليلوف إن أذربيجان كانت محترمة دائما بمصالح ايران وهي متوقعة عن حق مقابل ذلك ومن غير المعقول والمفهوم رد على هذه العلاقات الودية بتدريبات عسكرية وخطابات انذار.

اوضح العقيد في الاحتياط خليلوف نائب رئيس منظمة قدماء الحرب والعمل والقوات المسلحة أن خطوات ايران المعلومة مقابل موقف أذربيجان الصديق أمر يبعث بأسف لان أذربيجان كانت وما زالت تعاملت مع جميع جيرانها بما فيه دولة ايران بحسن المعاملة منتهجة سياسة حسن الجوار واذا القينا نظرة على التاريخ فنجد أن أذربيجان لم تدعم أبدا لاي سياسة ضغط مارسته القوى العالمية ضد ايران ولم تنضم الى حملات دولية مناوئة لإيران ولم تمارس أية فعالية مضادة لايران في اراضي أذربيجان الى الحين.

وقال العقيد خليلوف إن أذربيجان انطلقت دائما من موقف الاحترام والحساسية من تجاه ايران ولكن للأسف الشديد على اطلاق ايران تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق على طول حدود أذربيجان عقب تحرير الاراضي من الاحتلال الارميني وذلك أمر غير مفهوم تماما وتساءل عن أن ايران كانت دائمة مقدمة نفسها كدولة مدافعة عن الاسلام على نطاق العالم ولكنها لم تعترض أبدا على اعمال الوحشية والتخريب والتدمير التي ارتكبتها أرمينيا خلال 30 سنة من احتلالها اراضي أذربيجان والتي دمرت الماسجد عليها وأهانتها وبالتالي اعتقد أن ايران ينبغي لها أن تفهم قلق أذربيجان المحق وألاّ تخطو مثل هذه الخطوات المخلّة لعلاقات حسن الجوار.