ليلى عبدللايفا: نسعى الى مساهمة فعاليات التبيلغ والدعاية بتنظيم زيارات شوشا المحررة

شوشا المحررة، 8 تشرين الأول، أذرتاج

قالت ليلى عبدللايفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية إن المسؤولين عن الشؤون الإعلامية لدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان ومجموعة من الصحافيين الأجانب سافروا اليوم الى شوشا المحررة والغرض إحاطتهم علما بفعاليات غير قانونية المنفذة في شوشا خلال فترة الاحتلال وكذلك باعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح المنفذة حاليا فيها.

واضافت أن الخارجية نظمت قبل ذلك زيارة اكثر من 100 مندوب للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في أذربيجان لمدينة شوشا بتوجيه الرئيس إلهام علييف وبتنظيم هذه الزيارة بعدها نسعى الى مساهمة فعاليات التبليغ والدعاية.