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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٢٧]

    باكو، 9 تشرين الأول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 تشرين الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172

    أورو EUR 1 1.964

    دولار أسترالي AUD 1 1.2416

    روبل بلاروس BYN 1 0.6855

    ريال برازيلي BRL 1 0.308

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1134

    كرون دنماركي DKK 1 0.2639

    لاري جورجي GEL 1 0.5431

    روبي هندي INR 1 0.0227

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183

    دولار كندا CAD 1 1.3549

    دينار الكويت KWD 1 5.6364

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4065

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0821

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0974

    كرون النرويج NOK 1 0.198

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4281

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0237

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3986

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2516

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0607

    ليرة تركيا TRY 1 0.1914

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0646

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1792

    كرون التشيك CZK 1 0.0772

    يوان الصين CNY 1 0.2636

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3138

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5266

    كرون السويد SEK 1 0.1934

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8288

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.5193

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2089

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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