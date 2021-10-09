البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 9 تشرين الأول، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 تشرين الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172
أورو EUR 1 1.964
دولار أسترالي AUD 1 1.2416
روبل بلاروس BYN 1 0.6855
ريال برازيلي BRL 1 0.308
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1134
كرون دنماركي DKK 1 0.2639
لاري جورجي GEL 1 0.5431
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183
دولار كندا CAD 1 1.3549
دينار الكويت KWD 1 5.6364
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4065
بيسو المكسيك MXN 1 0.0821
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0974
كرون النرويج NOK 1 0.198
زلوتي بولندا PLN 1 0.4281
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0237
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3986
دولار سنغافورة SGD 1 1.2516
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0607
ليرة تركيا TRY 1 0.1914
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0646
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1792
كرون التشيك CZK 1 0.0772
يوان الصين CNY 1 0.2636
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3138
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5266
كرون السويد SEK 1 0.1934
فرنك سويسرا CHF 1 1.8288
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.5193
بيسو تشيلي CLP 100 0.2089
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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