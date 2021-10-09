باكو، 9 تشرين الأول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 تشرين الأول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172 أورو EUR 1 1.964 دولار أسترالي AUD 1 1.2416 روبل بلاروس BYN 1 0.6855 ريال برازيلي BRL 1 0.308 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1134 كرون دنماركي DKK 1 0.2639 لاري جورجي GEL 1 0.5431 روبي هندي INR 1 0.0227 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183 دولار كندا CAD 1 1.3549 دينار الكويت KWD 1 5.6364 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4065 بيسو المكسيك MXN 1 0.0821 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0974 كرون النرويج NOK 1 0.198 زلوتي بولندا PLN 1 0.4281 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0237 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3986 دولار سنغافورة SGD 1 1.2516 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.1914 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0646 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1792 كرون التشيك CZK 1 0.0772 يوان الصين CNY 1 0.2636 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3138 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5266 كرون السويد SEK 1 0.1934 فرنك سويسرا CHF 1 1.8288 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.5193 بيسو تشيلي CLP 100 0.2089 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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